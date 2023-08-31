Elmalı'da Otomobil Hırsızı Yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinden çaldığı otomobille kaçmaya çalışan G.E. (25), Burdur'da polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, otomobili çaldığı belirlenen şüpheli G.E.'nin aracın 'FB' olan plaka harf grubunu 'EB' şekline çevirdiğini belirledi. Otomobille Denizli'ye gelen şüphelinin burada 1800 liralık yakıt aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtığı tespit edildi. Daha sonra çaldığı otomobille Afyonkarahisar ve Isparta üzerinden Burdur'a geldiği belirlenen şüpheliyi Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri Plaka Tanıma Sistemi'nde tespit ederek, yakalamak istedi. Bir süre polisten kaçan şüpheli Cemil Mahallesi'nde otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa süre sonra şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

'Hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'oto hırsızlığı' ve 'uyuşturucu kullanma' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.