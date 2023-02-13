Eljif Elmas, attığı golü Türkiye'ye adadı ve dayanışma mesajı paylaştı Spor Haberleri İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli forması giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas, takımının dünkü maçında attığı golü, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye adarken, bir de dayanışma mesajı paylaştı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli forması giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas, takımının dünkü maçında attığı golü, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye adarken, bir de dayanışma mesajı paylaştı. Napoli'nin dün Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevincinde elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını gösterdi. 2017-2019 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Instagram hesabından paylaştığı mesajında da "Ülkem" dediği Türkiye'ye dayanışmasını ifade etti. Elmas, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayraklarıyla Türkçe paylaştığı gönderisinde, "Ülkem'deki meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Spor İtalya Serie A Kahramanmaraş Türkiye Spor Haberler

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