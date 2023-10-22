Elise Mertens, Tunus'ta şampiyon oldu
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Belçikalı tenisçi Elise Mertens, Tunus'ta düzenlenen Jasmin Açık finalinde İtalyan Jasmine Paolini'yi mağlup ederek kariyerindeki 8. WTA tekler şampiyonluğunu kazandı.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Jasmin Açık final maçında, Belçikalı raket Elise Mertens, üst üste ikinci kez Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu.
Tunus'un Monastir şehrinde düzenlenen turnuvanın Belçikalı raket, finalde İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek kariyerindeki 8. WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA / Spor