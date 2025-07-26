Elifnaz Köseoğlu, EYOF'da Bronz Madalya Kazandı

Elifnaz Köseoğlu, EYOF'da Bronz Madalya Kazandı
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Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Elifnaz Köseoğlu, Taekwondo +63 kilogramda mücadele ederek bronz madalya kazandı ve Aydınlıları gururlandırdı.

Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil eden Elifnaz Köseoğlu, başarılı performansıyla Aydınlıları gururlandırdı.

2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı olimpiyatlarda, Aydınlı milli sporcu Elifnaz Köseoğlu ise Türkiye'yi temsil etti. Kıyasıya mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan yaz olimpiyatlarında Taekwondo +63 kilogramda ringe çıkan milli sporcu Köseoğlu, başarılı performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Olimpiyatları 3. olarak tamamlayan Elifnaz, Aydın'ın gurur olurken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımla milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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