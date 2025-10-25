Elif Sude Akgül Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Elif Sude Akgül gümüş madalya kazandı.

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlarda 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkeklerde de 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı. Elif Sude Akgül, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Nainara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı, çeyrek finalde de Almanya'dan Supharada Ateşli'yi yarı finalde de ev sahibi Çin'den Xiaolu Fu'yu yenerek finale yükseldi. katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen 19 yaşındaki sporcu, Tayvanlı You-yun Liu'ye 2-1 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Ömer Faruk Dayıoğlu ise ilk turda Libya'dan Abraheem Maruwan Mansour'u, ikinci turda bağımsız sporcu Maksim Bandarevich'i yendikten sonra üçüncü turda İran'dan Mahdi Hajimousaei'ye kaybetti.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkeklerde de 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ile 87 kiloda da Orkun Ateşli mücadele edecek. - İSTANBUL