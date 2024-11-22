Elif Sude Akgül Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonu Oldu
Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonanın üçüncü gününde toplamda 10 madalya ile zirvede yer aldı.
Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı ve ülkeler sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Şampiyona yarın sona erecek.