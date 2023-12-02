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Elif Eğriboyun, Türkiye Şampiyonu Oldu

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Antalya'da ailesinin derslerini olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle güreş sporuna başlamasına izin verilmeyen Elif Eğriboyun, gizlice antrenmanlara devam ederek Türkiye şampiyonluğu kazandı.

ANTALYA'da ailesinin derslerini olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle güreş sporuna başlamasına izin vermediği Elif Eğriboyun (12) gizlice antrenmanlara devam etti. Ailesini ikna edip antrenmanlarını aksatmayan Elif, 3 aylık çalışmanın ardından geçen yıl Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 yıl önce kurulan Elmalı Güreş İhtisas Spor Kulübü'nde geçen yıl antrenmanlara başlayan Elif Eğriboyun'a ailesi izin vermedi. Derslerini olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle anne ve babasının güreş sporu yapmasını istemediği Elif, ailesinden gizli antrenmanlara katılımını sürdürdü. Elif'in antrenmandaki başarısı antrenörü Salih Şentürk'ün dikkatini çekti. Bir süre sonra anne ve babası Elif'in güreş sporundaki isteği üzerine antrenmanlara katılmasına destek verdi. Elif, antrenörüyle 3 ay çalışma yaptıktan sonra geçen yıl Konya'da düzenlenen U11 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na katıldı. İlk turnuvada 73 kiloda altın madalya kazanan Elif, başarısıyla ailesini gururlandırdı.

Elmalı'nın Sultanları olarak adlandırılan Elmalı Güreş İhtisas Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Elif, okuldaki eğitiminin ardından spor salonuna giderek şampiyonalara hazırlanıyor. Antrenmanlarını aksatmayan Elif Eğriboyun, "Annem ve babam güreşe başlamamı istemiyordu. Derslerime daha çok önem vermemi istiyordu. Onlardan habersiz güreşe yazıldım. Antrenmanlara başladıktan sonra güreşe olan sevgimden sonra destek oldular. İlk yılımda Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

Elmalı Güreş İhtisas Spor Kulübü Takımı Antrenörü Salih Şentürk, geçen yıl 5 sporcuyla kurulan takımın kısa sürede 30 sporcu sayısına ulaştığını anlattı. Elmalı'nın Sultanları olarak anılan takımdaki sporcuların şampiyonluk kazandığına değinen Şentürk, "Takım olarak Elmalı gibi küçük bir ilçeden İstanbul, Ankara gibi büyük illerimizin takımlarını puan sıralamasında geride bırakarak şampiyon olduk. Elmalı'nın tarihinde bir ilk olarak takım şampiyonluğu yaşattık. Sporcularımızla Elmalı'yı Avrupa, dünya ve şampiyonasında olimpiyatta temsil etmek istiyoruz" dedi.

Şentürk, geçen 17- 18 Temmuz'da Ankara'da yapılan ve U11-U13 kadınlar kategorisinde 41 ilden 366 sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında Elmalı'nın Sultanları takımının 5 madalyayla 84 puan kazandığını anlattı. Şentürk, kakım şampiyonluğu yaşadıkları turnuvada sporculardan Beray Yılmaz, Ayşe Bilgi Ertekin, Berrin Buğlem Yılmaz, Fatma Bozkurt ve Ceylin Baştugan'ın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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