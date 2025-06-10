Elif Berfin Altun, Dünya Kupası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Elif Berfin Altun, Dünya Kupası'nda Türkiye Rekoru Kırdı
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Almanya'daki Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfekte 634.6 puanla Türkiye rekoru kırdı ve finalde 8. sırayı aldı.

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu Elif Berfin Altun, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Münih'teki organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek mücadeleleri yapıldı.

Milli atıcı Elif Berfin Altun, kadınlar 10 metre havalı tüfek sıralama müsabakasında elde ettiği 634.6 puanla Türkiye rekoru kırarak 5. sıradan final bileti aldı.

Elif Berfin, finaldeki 124.1 puanıyla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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