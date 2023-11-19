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Elfyn Evans Japonya Rallisi'ni kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) son ayağı olan Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans birinci olarak tamamladı. Takım arkadaşları Sebastien Ogier ikinci, Kalle Rovanpera ise üçüncü oldu.