Elfsborg, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın taktik çalışmalarıyla sona erdi.
İsveç temsilcisi Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayanpas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, Galatasaray maçının taktik çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.
Elfsborg, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.