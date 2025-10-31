Haberler

Eldor Shomurodov Penaltıyla 7. Golünü Attı
Güncelleme:
Başakşehirli Eldor Shomurodov, Kocaelispor karşısında 90+1. dakikada penaltıdan attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu ile eşitlik sağladı.

Başakşehirli Eldor Shomurodov, Kocaeli Spor karşısında 90+1. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarakk Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Özbek oyuncu böylece gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu sayıları eşitledi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov penaltıdan kaydederken, Süper Lig'de 7 gole ulaştı. Özbek futbolcu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitledi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

