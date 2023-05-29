Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği U-17 Şampiyonu Oldu

Zonguldak U-17 ligi Play-Off B Grubu final maçında Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Kilimli Belediye Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Zonguldak Fener Stadı'nda oynanan final maçında 80 dakika sahada gol olmadı. 0-0 sona eren maç penaltı atışlarına kaldı. Kilimli Belediye spor'u 4-1 yenen Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği spor Türkiye Şampiyonası'na çıkmaya hak kazandı.

Final maçında Kilimli Belediyespor'u penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyon olan Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği Spor kulübü, şampiyonluk kupasını ASKF Başkanı Kemal Demir ve İl Temsilcisi Metin Malkoç'dan aldılar.

Kulüp Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, şampiyonluk sonrası duygularını şu şekilde ifade etti; "U-17 takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, her bir sporcumuzun alınlarından öpüyor ve başarılarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK