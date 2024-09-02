TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Elazığspor, yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Elazığspor, konuk ettiği Karaman FK'yı 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat yönetiminde geçen sezon TFF 3. Lig'de play-off şampiyonu olan Elazığ ekibi, bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini de 27 maça çıkardı. Elazığspor ayrıca iç sahada da 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. - ELAZIĞ