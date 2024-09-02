Elazığspor, yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Elazığspor, yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı. Elazığspor, konuk ettiği Karaman FK'yı 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat yönetiminde geçen sezon TFF 3. Lig'de play-off şampiyonu olan Elazığ ekibi, bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini de 27 maça çıkardı. Elazığspor ayrıca iç sahada da 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Elazığspor, yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Elazığspor, konuk ettiği Karaman FK'yı 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Teknik Direktör Bülent Yenihayat yönetiminde geçen sezon TFF 3. Lig'de play-off şampiyonu olan Elazığ ekibi, bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini de 27 maça çıkardı. Elazığspor ayrıca iç sahada da 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. - ELAZIĞ