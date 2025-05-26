Elazığspor-Vanspor FK Maçı Tatil Edildi, Van'da Sevinç Gösterileri Başladı

Elazığspor-Vanspor FK Maçı Tatil Edildi, Van'da Sevinç Gösterileri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'de Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve yardımcı hakeme cisim isabet etmesi sonucu tatil edilen maç, Van'da büyük bir sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, havai fişek gösterileri ve sloganlarla kutlama yaptı.

TFF 2. Lig'de olaylı Elazığspor-Vanspor FK maçının tatil edilmesi, Van'da sevinçle karşılandı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın 56. dakikasında yardımcı hakeme isabet eden cisim sonrasında maçın tatil edilmesi, Van'da sevinçle karşılandı. Havai fişek gösterisi eşliğinde kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde yürüyen vatandaşlar, Vanspor lehine slogan attı. Araçlarla şehir merkezinde tur atan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sevinç gösterisinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Fenerbahçe'de tarihi hezimet! Hatayspor gol oldu yağdı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt

Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine CHP liderinden yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.