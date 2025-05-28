Elazığspor - Vanspor FK Maçı Hükmen Tescil Edildi
Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve 56. dakikada tatil edilen maç, TFF tarafından 3-0 Vanspor FK galibiyetiyle tescil edildi.
Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve 56. dakikada yardımcı hakeme isabet eden yabancı madde nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından tatil edilen maçın sonucu tescillendi.
Nesine 2. Lig Play-Off 3. turunda oynanan maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk tarafından tatil edilen Elazığspor - Vanspor FK maçının sonucu TFF tarafından tescil edildi. Final maçını oynayacak takımları açıkladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu maçın 3-0 hükmen Vanspor FK galibiyetiyle tescil edildiğini kamuoyuna duyurdu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor