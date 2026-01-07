Elazığspor'um ara transfer döneminde renklerine bağladığı futbolcuların forma numaraları belli oldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi şu ana kadar 4 futbolcuyu renklerine bağlayan Seza Çimento Elazığspor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu. Elazığspor'un yeni transferlerinin forma numaraları Sertaç Çam - 10, Sakıb Aytaç - 4, Çağlayan Menderes - 34, Ali Altınöz - 17 olarak belirlendi. - ELAZIĞ