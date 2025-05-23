Elazığspor'un Vanspor FK Maçının Biletleri Tükendi
Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Elazığspor'un Vanspor FK ile oynayacağı müsabakaya ait biletler, taraftarların yoğun ilgisi sonucu 24 saat içerisinde tamamen tükenmiştir.
Elazığspor-Vanspor FK maçı biletlerinin tamamı tükendi.
Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Vanspor FK'yı konuk edecek olan Elazığspor, perşembe günü akşam saatlerinde maçın biletlerini satışa sundu. Taraftarların yoğun rağbet gösterdiği biletler 24 saat dolmadan tamamen tükendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm biletler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Elazığspor taraftarı" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor