Elazığspor'un Olağan Mali Genel Kurulu yarın yapılacak

Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, Olağan Mali Genel Kurulunu yarın gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Mali Genel Kurul, bu hafta çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

Elazığspor, Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın yarın gerçekleştirecek.

Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, Olağan Mali Genel Kurulunu yarın gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Mali Genel Kurul, bu hafta çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak. 8 Haziran Perşembe günü saat 17.30'da Elazığ Belediye Bünyamin Eroğlu Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan Olağan Mali Genel Kurulda bordo-beyazlı ekibin borcu belirlenecek ve yeni sezon için tahmini bütçe kararlaştırılacak. - ELAZIĞ