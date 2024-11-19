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Elazığspor'un Burhan Arman'ından Kötü Haber: Sezonu Kapattı

Elazığspor'un Burhan Arman'ından Kötü Haber: Sezonu Kapattı
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Diyarbekirspor maçında sakatlanan Burhan Arman'ın MR sonuçları, ön çapraz bağlarının koptuğunu ve sezonu kapattığını gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynamıştı.

Diyarbekirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Burhan Arman'dan kötü haber geldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan Diyarbekirspor maçının 78. dakikasında yerde kalan ve sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burhan Arman'ın MR'ı çekildi. Yapılan tetkikler sonucu, 28 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Bu sezon Türkiye kupası da dahil olmak üzere 12 maçta forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu 601 dakika süreyle sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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