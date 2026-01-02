Haberler

Elazığspor'da Antalya kampı kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımı Elazığspor, ara dönem hazırlıklarına Antalya'da başlayacak. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın belirlediği 25 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

Ara dönem hazırlıklarına Antalya'da başlayacak olan Elazığspor'da kamp kadrosu belli oldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ara dönem hazırlıklarına Antalya'da başlayacak olan Elazığspor'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın takdiriyle 25 kişilik kamp kadrosunda, "Furkan Köse, Yusuf Ayaz, Habib Zeybek, Mehmet Yılmaz, Haluk Mustafa Tan, Süleyman Özdamar, Ercan Coşkun, Yasin Arda Midiliç, Muhammet Ömer Çakı, Muhammet Berat Sağlam, Kerem Şenyüz, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Efe Tatlı, Yiğit Ekrem Karakaş, Bünyamin Güler, Muhammed Sefa Doğan, Maksut Taşkıran, Erkan Eyibil, Samed Ali Kaya, Halil İbrahim Sönmez, Enes Soy, Serhad Genç, Özkan Bal, Fuat Bavuk" yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
