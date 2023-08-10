TFF 3. Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor taraftarları, pankartlarla şampiyonluk hasretlerini sergiliyor. Tribün lideri Mücahit Biçer, yönetim, teknik heyet ve futbolculara inandıklarını belirtti.

Elazığspor tribünlerinin renkli taraftar oluşumu Narkoz, şampiyonluğa inanıyor.

TFF 3. Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 3Gen Holding Elazığspor, taraftarlarının da başını döndürmeye başladı. Şehrin her tarafını bordo-beyaz renklerle donatmaya kararlı olan Elazığsporlu taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla şampiyonluk hasretlerini sergiliyor. Tribünlerin renkli oluşumu Narkoz da bu çerçevede hazırladığı pankartlarla sezona hazırız mesajı verdi.

Tribün lideri Mücahit Biçer öncülüğünde hazırlanan pankartlar şehrin önemli noktalarına asılırken, Biçer "Hasretle çektiğimiz şampiyonluk özlemimizi bu sezon sonlandıracağız. Yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz" dedi. - ELAZIĞ