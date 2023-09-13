Elazığspor, transfer dönemi öncesi takviyeler yapmak istiyor

Elazığspor, 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi forvet ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde sona erecek olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi Elazığspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezona şu ana kadar 14 transfer gerçekleştiren ve sezona Amasyaspor FK deplasmanında aldığı 1 puanla merhaba diyen 3Gen Holding Elazığspor, 15 Eylülde sona erecek olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi yeni transferler yapmak istiyor. Edinilen bilgiye göre bordo-beyazlı ekip transfer dönemi kapanmadan forvet ve sol bek mevkilerine birer takviye yapmak istiyor.

Arayışlarına devam eden Elazığspor, gerekli takviyeleri yaparak mücadelesine devam etmek istiyor. - ELAZIĞ