Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat: 'Zeminler futbol oynamaya müsait değildi'

Hafta boyunca maça iyi hazırlandıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Maçın başında oyunun hakimi olsak da rakibin zaman zaman kontrataklarına cevap veremedik ve kalemizde golü gördük. Oyunun devamında son düdüğe kadar oyunun mutlak hakimi bizdik. Ancak oynadığımız son 2 deplasmanda da zeminler gerçekten futbol oynamaya müsait değildi" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında deplasmanda oynadığı ve 90+3'te penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldığı Bulvarspor maçı sonrası Elazığspor Teknik Direktörü Bükent Yenihayat açıklamalarda bulundu. Yenihayat, hafta boyunca maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Maçın başında oyunun hakimi olsak da rakibin zaman zaman kontrataklarına cevap veremedik ve kalemizde golü gördük. Oyunun devamında son düdüğe kadar oyunun mutlak hakimi bizdik. Yakaladığımız ve değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız, ofsayt kararıyla iptal edilen bir golümüz var. 90 artılarda bulduğumuz gol ile beraberliği yakaladık ve yine kalan sürede hep golü aradık fakat 2. golü atmayı başaramadık. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum; Elazığspor taraftarı, oynanan her şehirde ve stat şartları ne olursa olsun mutlak galibiyet istiyor, bunun bilincinde ve farkındayız. Bu sizlerin en doğal hakkı. Ancak oynadığımız son 2 deplasmanda da zeminler gerçekten futbol oynamaya müsait değildi. Bizim gibi baskı yapan ve topa sahip olan takımlar için son derece dezavantajlı bir durum bu. Böyle sahalardan getirdiğimiz her puan bizim için çok değerli. Hiçbir bahaneye sığınmak değil, daha çok çalışıp hedefimizden kopmadığımızın göstergesidir. Sahada mücadele eden futbolcularımı, tribünde bizi yalnız bırakmayan cefakar taraftarımızı tebrik ederim. Sahada oynan kötü bir futbol yoktu. Herkesin içi rahat olsun. Bu takım devre arasına play-off potasında girecek ve sezonun ikinci yarısında bütün gayretimiz ile çalışarak Elazığspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Herkes birlik olsun, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ