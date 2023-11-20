Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat, 1-0 kazanılan Efeler 09 SFK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grubun 11. haftasında konuk ettiği Efeler 09 SFK'yı 1-0 mağlup ederek zirve hattına yakınlaşan 3Gen Holding Elazığspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Teknik direktör Bülent Yenihayat maça iyi başlayamadıklarını belirterek, 15. dakikadan sonra ise oyuna ağırlıklarını koyduklarını ifade etti. Yenihayat, "Maç öncesi rakibe ve aklımızdaki oyuna göre bir kadro ile çıktık, sol bekte Burhan'ı ve orta sahada iki 8 pozisyonunda Mesut ve Mert'i kullanarak daha ofansif bir oyun oynamak istedik. Maça çok iyi başlayamadık, ilk 15 dakika tutuk bir oyun sergiledik. Maçın devamında son dakikaya kadar (75 dakika) tamamen oyun kontrolü elimizdeydi ve birçok pozisyona girip değerlendiremedik. Dakika 60'ta Mesut ve Mert iyi oynamasına rağmen oyundan alıp Yağızcan ve Fatih'i orta sahaya alarak hem topun bizde kalmasını istedik hem de fiziksel olarak rakibe üstünlük kurmak istedik. Nitekim yaptığımız hamleler tuttu. Orta sahanın hakimi maç sonuna kadar tamamen bizdeydi. Bizim elimizdeki en büyük güç, oyuncularımın sahada 90 dakika yüzde 100 mücadele etmesi ve inanılmaz derecede iştahlı olmalarıdır. Bu coşkuyu kaybetmediğimiz sürece oyunumuz her geçen gün gelişecektir. Bu soğukta ve yağışlı günde bizleri yalnız bırakmayan büyük Elazığspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Siz varsanız biz varız, siz yoksanız biz yokuz. Bunu sakın unutmayın" dedi. - ELAZIĞ