Elazığspor taraftarı, yeni stadyuma şükür secdesiyle girdi

Elazığlı futbolseverler, Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'na kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bir taraftarın stada girer girmez şükür secdesi yapması ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığlıların özlemle beklediği Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu, TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında oynanan ES Elazığspor - K. Karaköprü Belediyespor maçıyla kapılarını açtı. Yapımına 2019 yılında başlanan ve taraftarların özlemle beklediği yeni stadyumdaki ilk maçta 7'den 70'e her yaştan vatandaş tribünlerde yerini aldı. Bir taraftarın yaptığı hareket ise dikkat çekti. Şükür secdesine giden taraftarın bu anı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşıldı. Duygu yoğunluğundan dolayı şükür secdesine gittiğini dile getiren Elazığspor taraftarı Taha Yasin Aydemir, "O an içimden yapabileceğim en mükemmel şeyi yapmak istedim ve Allah'a şükretmek adına secdeye gittim" dedi.

"Hasret kaldığımız için bir heyecana kapıldım"

Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüsü ile ilgili konuşan 25 yaşındaki Aydemir, "Formaya gönül vermiş biri olarak takımımızın yeni stadında ilk maçına geldik, evimize kavuştuk. Bunun için mutluyuz. Bundan önce başka takımların statlarına konuk olduk. Armaya gönül vermiş taraftarlar olarak her zaman takımımızın arkasında durduk. Stadyuma ilk girdiğimde o ambiyansa, o havaya uzun zamandır hasret kaldığımız için bir heyecana kapıldım ve çok kalabalıktı. O an içimden yapabileceğim en mükemmel şeyi yapmak istedim ve Allah'a şükretmek adına secdeye gittim. Benim secdeye gittiğim anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşıldığını maçtan 2-3 saat sonra haberim oldu. Her zaman tek gayemiz Elazığspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesidir. Bunun için tüm Elazığ halkı olarak takımımızın arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ES Elazığspor, konuk ettiği K. Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. - ELAZIĞ