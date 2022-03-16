Elazığspor tam kadro çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor tam kadro çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığspor tam kadro çalıştı

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

NEVŞEHİR (İHA) - Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Bordo-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayıp taktik çalışma ile sona erdi. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcılarının yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.

Bordo-beyazlı ekip, perşembe günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını devam ettirecek. - ELAZIĞ

Elazığspor tam kadro çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Nevşehir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title