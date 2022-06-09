Elazığspor sahaya 15 Temmuzda iniyor - Haberler

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Elazığspor sahaya 15 Temmuzda iniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor sahaya 15 Temmuzda iniyor

Elazığspor'da 2022-2023 sezonu 1. etap kamp çalışmaları 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek olan ilk antrenmanla başlayacak.

Elazığspor'da 2022-2023 sezonu 1. etap kamp çalışmaları 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek olan ilk antrenmanla başlayacak.

TFF 3. Lig'de geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla önde kapatan ve yeni sezonda da TFF 3. Ligde mücadelesine devam edecek olan Elazığspor'da yeni sezon yol haritası şekilleniyor. 1. etap kamp çalışmalarını teknik direktör Alaattin Tutaş nezaretinde Elazığ'da gerçekleştirmeyi kararlaştıran bordo-beyazlılar, 15 Temmuz Cuma günü yeni sezonun ilk antrenmanı için sahaya inecek. 1. etap kampında mevcut kadronun yanı sıra denemeye gelecek isimleri de görme fırsatı bulacak olan teknik heyet, ikinci etap kampına kadar dış transfer çalışmalarını da sürdürecek.

Elazığ'da yapılacak olan 1. etap kampı sonrası bordo-beyazlılar, ikinci etap kampını Erzurum ya da Bolu'da yapacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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