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Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi
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Elazığspor, 68 Aksarayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Maçta Elazığspor 3-1 galip gelmişti.

Elazığspor, 68 Aksarayspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Motolux 68 Aksarayspor'u 3-1 mağlup eden Elazığspor, maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 3 Nisan 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda, "Çimentaş Elazığspor Kulübünün 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Çİmentaş Elazığspor Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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