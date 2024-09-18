Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi
Elazığspor, Nazillispor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Elazığspor, son oynanan Nazillispor maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Çimentaş Elazığspor ile Nazillispor arasında oynanan ve Elazığspor'un 3-1 kazandığı maçta çıkan olaylardan ötürü bordo-beyazlı ekip PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk şöyle:
"Elazığspor Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Elazığspor - Nazillispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - ELAZIĞ