Elazığspor PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor, son oynanan Nazillispor maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Çimentaş Elazığspor ile Nazillispor arasında oynanan ve Elazığspor'un 3-1 kazandığı maçta çıkan olaylardan ötürü bordo-beyazlı ekip PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk şöyle:

"Elazığspor Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Elazığspor - Nazillispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - ELAZIĞ