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Elazığspor, Olağan Mali Genel Kurul'a odaklandı

Elazığspor, Olağan Mali Genel Kurul'a odaklandı

Spor Haberleri

Entegre Solar Elazığspor, yeni sezon öncesi yapacağı Olağan Mali Genel Kurul'a odaklandı. Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo-Beyazlılar, 8 Haziran'da yapacağı Mali Genel Kurula öncelik verdi.

ES Elazığspor, 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Olağan Mali Genel Kurul'a odaklandı.

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi planlamalarına yavaş yavaş başladı. Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo-Beyazlılar, 8 Haziran'da yapacağı Mali Genel Kurula öncelik verdi. Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Mali Genel Kurul, bu hafta çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak. 8 Haziran Perşembe günü saat 17.30'da Elazığ Belediye Bünyamin Eroğlu Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan Olağan Mali Genel Kurul'da Bordo-Beyazlı ekibin borcu belirlenecek ve yeni sezon için tahmini bütçe kararlaştırılacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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