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Elazığspor, Menemen FK Maçının Biletlerini Satışa Sundum

Elazığspor, Menemen FK Maçının Biletlerini Satışa Sundum
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Elazığspor Kulübü, Menemen FK ile oynanacak olan maça ait biletleri online satışa sundu. Protokol ve diğer tribün fiyatları belirlendi.

Elazığspor Kulübü, hafta sonu oynanacak olan Menemen FK maçı biletlerini satışa sundu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 6. haftasında oynanacak olan Çimentaş Elazığspor- Menemen FK maçı biletleri onlline olarak satışa sunuldu. Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Online satışlarda Passolig zorunluluğu bulunmamaktadır. Kağıt bilet satışları ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Kapalı kombinesine sahip taraftarlarımız sadece Kapalı B tribününden giriş yapacaktır" denildi.

Protokol tribün bin lira, kapalı 250 lira, maraton 150 lira, kale arkası 50 ve misafir tribün 50 lira olarak belirlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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