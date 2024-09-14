Elazığspor Maçında 8 Yaşındaki Narin Güran İçin Anma
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran, Elazığspor-Nazillispor maçı öncesinde sahada anıldı. Tribünde açılan pankartta 'Madem kıyacaktınız, neden adını Narin koydunuz' ifadeleri dikkat çekti.
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran, Elazığspor-Nazillispor maçı öncesi açılan pankartla anıldı.
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftası'nda oynanan Elazığspor - Nazillispor maçı öncesi anıldı. Maç öncesi seremonisinde maraton tribünden açılan pankartta "Madem kıyacaktınız,neden adını Narin koydunuz" sözleri yer aldı. - ELAZIĞ