Elazığspor, Kartepe kampındaki 4. hazırlık maçında Kırklarelispor'a 2-0 yenildi
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TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden 3Gen Holding Elazığspor, 4. hazırlık maçında Kırklarelispor'a 2-0 yenildi. TFF 2. Lig ekibiyle oynanan maçın ardından 2. etap kampını tamamlayan bordo-beyazlılar, 11 Ağustos Cuma günü tekrar otelde toplanarak 3. etap kamp çalışmalarına başlayacak. - ELAZIĞ
Elazığspor, Kartepe kampındaki 4. hazırlık maçında Kırklarelispor'a 2-0 yenildi
TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden 3Gen Holding Elazığspor, 4. hazırlık maçında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 yenildi. TFF 2. Lig ekibiyle oynanan maçın ardından 2. etap kampını tamamlayan bordo-beyazlılar, 11 Ağustos Cuma günü tekrar otelde toplanarak 3. etap kamp çalışmalarına başlayacak. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor