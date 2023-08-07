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Elazığspor, Kartepe kampındaki 4. hazırlık maçında Kırklarelispor'a 2-0 yenildi

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TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden 3Gen Holding Elazığspor, 4. hazırlık maçında Kırklarelispor'a 2-0 yenildi. TFF 2. Lig ekibiyle oynanan maçın ardından 2. etap kampını tamamlayan bordo-beyazlılar, 11 Ağustos Cuma günü tekrar otelde toplanarak 3. etap kamp çalışmalarına başlayacak. - ELAZIĞ

Elazığspor, Kartepe kampındaki 4. hazırlık maçında Kırklarelispor'a 2-0 yenildi

TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden 3Gen Holding Elazığspor, 4. hazırlık maçında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 yenildi. TFF 2. Lig ekibiyle oynanan maçın ardından 2. etap kampını tamamlayan bordo-beyazlılar, 11 Ağustos Cuma günü tekrar otelde toplanarak 3. etap kamp çalışmalarına başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kırklarelispor Elazığspor Spor Haberler

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