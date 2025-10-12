Haberler

Elazığspor, Karaman FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Elazığspor, Karaman FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Elazığspor, evinde Karaman FK'yı 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Elazığspor, evinde Karaman FK'yı 2-0 yendi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Ersin Erbay, Furkan Yıldız

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Maksut dk. 62), Hakan Yavuz (Alperen dk. 82), Beykan Şimşek (Samed Ali dk. 72), Enes Soy (Haluk Mustafa dk. 82), Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Fuat Bavuk

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Şamil Başaran, Ali Mert Aydın (Emre dk. 77), Oğuz Çolak, Doğukan İnci, Sabrican Vural, Sadi Karaduman (Azad dk. 84), Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar (Cihat dk. 81), Ertuğrul Şenlikoğlu

Goller: Fuat (dk. 39), Samed Ali (dk. 88) (Elazığspor)

Sarı kart: Şamil (Karaman FK) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.