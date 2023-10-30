Elazığspor, kalesinde en az gol gören takımlardan biri oldu

Elazığspor, Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri'nde geride kalan haftalarda kalesinde en az gol gören takımlardan biri oldu. Trendyol Süper Lig dahil olmak üzere geride kalan 7 haftada sadece 3 gol yiyen Elazığspor, Aliağa FK ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.

Elazığspor, Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri'nde geride kalan haftalar sonunda kalesinde en az gol gören iki takımdan biri oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son olarak deplasmanda karşılaştığı Karşıyaka ile golsüz berabere kalan Elazığspor, önemli bir istatistik yakaladı. Trendyol Süper Lig de dahil olmak üzere bordo-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda kalesinde en az gol gören iki takımdan biri oldu. Geride kalan 7 haftada kalesinde 3 gol gören Elazığ temsilcisi, TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Aliağa FK ile birlikte kalesinde en az gol gören takım oldu. Pazarspor, Turgutluspor ve Ergene Velimeşe maçlarında birer gol yiyen Elazığspor; Amasyaspor, Batman Petrolspor, Silifke Bld. ve Karşıyaka maçlarında ise gol yemedi. - ELAZIĞ