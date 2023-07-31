Elazığspor, JK Academy ile berabere kaldı

Elazığspor, Kocaeli Kartepe'de JK Academy ile yaptığı antrenman maçında golsüz berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'de devam eden Elazığspor, ilk antrenman maçında karşılaştığı Gana ekibi JK Academy ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Ligde yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Kocaeli Kartepe'de devam eden 3Gen Holding Elazığspor, ilk hazırlık maçında JK Academy ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Kartepe futbol sahasında oynanan antrenman maçında teknik direktör Selahaddin Dinçel kamp kadrosunda yer alan tüm futbolculara şans verirken, her iki takım da gol yollarında etkisiz kalınca mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. - ELAZIĞ