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Elazığspor İskenderunspor'dan Ali Keten'i transfer etti

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Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan takımına İskenderunspor'dan stoper Ali Keten'i transfer etti.

Elazığspor dış transferde İskenderunspor'dan stoper Ali Keten'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Elazığspor, dış transferde ilk imzasını attırdı. Bordo-beyazlı ekip son olarak İskenderunspor forması giyen stoper Ali Keten'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İskenderunspor forması giyen 1996 doğumlu stoper Ali Keten ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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