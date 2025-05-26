Elazığspor ile Vanspor FK Play-Off Maçında Taraftar Coşkusu

Elazığspor ile Vanspor FK Play-Off Maçında Taraftar Coşkusu
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Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, maça saatler kala stadyumu doldurmaya başladı ve Elazığspor'a destek tezahüratları yapıyor.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Elazığsporlu taraftarlar maça yaklaşık 3 saat kalmasına rağmen stadı doldurmaya başladı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor FK karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak olan maç için taraftarlar stadı doldurmaya başladı. Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maç için taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken, maçın sonucu merakla bekleniyor. Stat etrafında toplanan taraftarlar maça saatler kala, tezahüratlar yaparak Elazığspor'a destek oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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