Elazığspor ile Batman Petrolspor Maçında Taraftarlar Arasında Gerginlik
TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Elazığspor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı. Taraftarlar arasında çıkan olaylar sonucunda lavabolar kullanılamaz hale geldi ve takım otobüsüne zarar verildi. Gözaltılar ve cezaların beklendiği olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu harekete geçecek.
Elazığspor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı.
TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Elazığspor ile Batman Petrolspor golsüz berabere kaldı. Taraftarlardan kaynaklı gergin geçen maç sonunda çeşitli olaylar yaşandı. Batman Petrolsporlu taraftarlar, misafir takım lavabolarını kullanılamaz hale getirirken, Elazığsporlu taraftarlar da Batman ekibinin takım otobüsüne zarar verdi. Yaşanan olayların akabinde çeşitli gözaltılar da olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun çeşitli cezalar vermesi bekleniyor. - ELAZIĞ