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Elazığspor ile Batman Petrolspor Maçında Taraftarlar Arasında Gerginlik

TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında Elazığspor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında yaşanan gerginlik saha dışına taştı. Taraftarlar arasında çıkan olaylar sonucunda lavabolar kullanılamaz hale geldi ve takım otobüsüne zarar verildi. Gözaltılar ve cezaların beklendiği olaylarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu harekete geçecek.