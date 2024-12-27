Elazığspor İkinci Yarının Hazırlıklarına Antalya Belek'te Başlıyor

Elazığspor, ara dönem hazırlıklarını Antalya Belek'te gerçekleştirecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ilk yarıyı 32 puanla 3. sırada tamamlayan Elazığspor, ikinci yarı hazırlıklarına başlıyor. Bordo-beyazlı takım, Antalya Belek'te başlayacak kampla ikinci yarı oynayacağı maçlar için hazırlıklarına start verecek. 12 gün sürmesi planlanan ara dönem kampı 7 Ocak 2025'te tamamlanacak ve takım daha sonra lig maratonuna dönecek.

Elazığspor, hazırlık dönemi boyunca güç depolayacak ve kamp döneminde 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Andreas Tatos'a olan borçtan dolayı transfer tahtası kapalı olan bordo-beyazlı ekip, tahtayı açtığı takdirde transfer yapacak ve ara dönem kampına dahil edecek. Sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Elazığspor, ikinci yarıda da başarısını devam ettirerek sezon sonu 1. Lig'e çıkmanın mücadelesini verecek. - ELAZIĞ