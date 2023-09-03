Elazığspor, genç sol bek Mehmet Sacit Yolcu ile anlaştı

3Gen Holding Elazığspor anlaşmaya vardığı genç sol bek Mehmet Sacit Yolcu Elazığ'a geldi.

Dış transfer çalışmaları çerçevesinde son hamlelerini yapan Elazığspor, aradığı iki mevkiden biri olan sol bek için hamlesini yaptı. Bordo-Beyazlı ekip TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'dan sol bek Mehmet Sacit Yolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Bordo-Beyazlılar, bir forvet transferi de yaparak transfere nokta koyacak.

Mehmet Sacit Yolcu kimdir?

2001 yılında Muğla Fethiye'de dünyaya gelen Mehmet Sacit, altyapısından yetiştiği Fethiyespor ile 2020-21 sezonunda profesyonel sözleşme imzaladı. Sacit, TFF 3. Lig play-off maçları da dahil 17 maça çıktı. 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyordu. - ELAZIĞ