Elazığspor, genç orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı

Elazığspor geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen genç orta saha Mehmet Ablay'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan genç orta saha oyuncusu Mehmet Ablay'la 2 yıllık mukavele imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı terleten 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Mehmet Ablay ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan bordo-beyazlılar Karşıyaka'dan orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ