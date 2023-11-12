Elazığspor Futbol Okulu geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

Elazığspor Futbol Okulu, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Türk futboluna öncelikle iyi birey yetiştirmeyi hedefleyen Elazığspor Futbol Okulu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ Futbolu'nun yakından tanıdığı başarılı teknik adamlar Alaattin Tutaş ve İlhan Aydın nezdinde çalışmalarına devam eden Elazığspor Futbol Okulu'nda geleceğin yıldız adayları yetişiyor.

"Önceliğimiz iyi birey yetiştirmek"

Eğitimler hakkında bilgiler veren Elazığspor Futbol Okulu Koordinatörü Alaattin Tuaş, "Güzel bir oluşum oldu. Günden güne çocuklar gelişim de kat ediyor. Öncelikli hedefimiz Elazığspor'a futbolcu çıkarmak, olmazsa Türkiye'nin çeşitli liglerine futbolcu çıkarmak istiyoruz. Velilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz. Yaz döneminde sayımız fazlaydı, okul açıldıktan sonra biraz düştü. Haftada iki gün antrenmanlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Buraya gelen herkes futbolcu olacak diye bir kaide de yok. Önceliğimiz iyi birey yetiştirmek. Elazığspor'a verdiğimiz, 23 Elazığ FK'ya verdiğimiz futbolcularımız var. Amaç para kazanmak değil, Elazığ'a futbolcu kazandırmak. Aileler rahatlıkla çocuklarını gönderebilir. Buradaki çocukları Türkiye liglerinde gördüğümüz zaman bizim için mutluluk o olacak" dedi.

"Beceriye dönüştebiliyorsak ne mutlu bize"

Haftanın iki günü belli yaş gruplarında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Elazığspor Futbol Okulu Koordinatörü İlhan Aydın, "Antrenmanlarımız gayet iyi geçiyor. Antrenmanlarını beceriye dönüştürebiliyorsak ne mutlu bize. 7 ile 15 yaş arasında çocuklarımız çalışıyor. Yetenekli çocuklarımız vardı zaten hem Elazığspor'a hem de 23 Elazığ FK'ya gönderdiğimiz isimler oldu. Sosyal medyadan ve Menekşe Halı Saha'dan kayıtlarımız devam ediyor" dedi. - ELAZIĞ