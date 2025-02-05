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Elazığspor, Fuat Bavuk'un Transferini Eğlenceli Bir Video ile Duyurdu

Elazığspor, Fuat Bavuk'un Transferini Eğlenceli Bir Video ile Duyurdu
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Elazığspor, Vanspor FK'dan transfer ettiği forvet Fuat Bavuk için ilginç bir tanıtım videosu hazırladı. Videoda, Fuat'ın Elazığsporlu futbolcular tarafından 'ameliyat' edilmesi dikkat çekti.

Elazığspor, anlaşmaya vardığı forvet Fuat Bavuk'un transferini ilginç bir video ile duyurdu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Elazığspor, Fuat Bavuk transferiyle hücum hattını güçlendirdi. Vanspor FK'dan, bordo-beyazlı renklere bağlanan Fuat için Elazığspor da ilginç bir içerik hazırladı. Bir taraftarın minibüslere binmesiyle başlayan klipte Fuat, kurgu gereği Elazığsporlu futbolcularca ameliyat edilerek ayağa kalkıyor ve taraftarları selamlıyor.

Transfer videosu kısa sürede büyük beğeni topladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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