Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

Elazığspor, F. Erbaaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, F. Erbaaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grubun 28. haftasında F. Erbaaspor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Isınma ağırlıklı ön koşuyla başlayan antrenman çabuk kuvvet ve taktik çalışma ile sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan Yüksel Kayaalp dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden özel bir eğitim kurumunun idareci, öğretmen ve öğrencileri, Elazığspor'un kuruluşunun 55. yılı münasebetiyle pasta kesip tatlı ikramında bulundu. İdareciler ayrıca pazar günü oynanacak olan F. Erbaaspor maçı biletlerinden 600 adet alarak takıma her zaman destek olacaklarını belirtti. - ELAZIĞ

Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

Elazığspor F. Erbaaspor'a bileniyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title