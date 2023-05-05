Elazığspor evine dönüyor, stat kapılarını pazar günü açacak

Elazığ'ın özlemle beklediği Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu, hafta sonu oynanacak olan ES Elazığspor-K. Karaköprü Belediye spor maçıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Elazığlı taraftarların özlemle beklediği stat kapılarını açmak için gün sayıyor. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan ES Elazığ spor ligin 32. haftasında K. Karaköprü Belediye spor müsabakasıyla kapılarını açıyor. Yapımına 2019 yılında başlanan ve taraftarların özlemle beklediği Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'nda son rötuşların da tamamlanmasının ardından ilk düdük sesi pazar günü duyulacak.

"Stadyum, futbol müsabakaları dışında 16 branşa hizmet verecek"

Bu stadyumun şehir için çok büyük bir yatırım olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Sadece spor anlamında değil, bugüne kadar Elazığ'da yapılmış olan tüm yatırımlar içerisinde en büyük yatırımlardan bir tanesi ilimizde tamamlandı. Hafta sonu ev sahipliği yapacağımız Elazığspor - K. Karaköprüspor maçıyla start verecek. Çok büyük bir özlemle hem kamuoyu hem Elazığspor taraftarları bu stadyumun açılmasını bekliyorlar. 2019'un eylül ayında temelini attığımız bu stadyumda sona geldik. Sadece stadyum olarak adlandırmamak lazım aslında burası bir spor kompleksi. Çünkü stadyumun dışında ve içerisinde 5 adet cep salonumuz var. Yine alışveriş merkezleri ve dükkanların olduğu çok büyük bir kompleks. Yaklaşık 9 cep salonu barındıran bu stadyumda Elazığ'da yeni branşlarla hem çocuklarımız hem de gençlerimiz bunlara kavuşacak. Özellikle halter sporunu Elazığ'da başlatıyoruz. Bilardo sporunu, havalı silahları, tatami sporları ile minder sporlarını ve tüm takım sporlarını bu stadyumda başlatacağız veya yer alacak. Stadyum, futbol müsabakaları dışında 16 branşa hizmet verecek. Stadyum büyük bir özlemle bekleyen Elazığspor taraftarlarına pazar günü kapılarını açacak. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. - ELAZIĞ