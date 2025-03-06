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Elazığspor-Erbaaspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Elazığspor-Erbaaspor Maçının Hakemi Belli Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Elazığspor'un evinde oynayacağı Erbaaspor maçının hakemi Sinan Özcan olarak belirlendi. Maç, 9 Mart Pazar günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında oynanacak Elazığspor-Erbaaspor maçında hakem Sinan Özcan düdük çalacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Elazığspor'un, 9 Mart Pazar günü saat 14.00'te evinde oynayacağı Erbaaspor maçını Trabzon bölgesinden klasman hakemi Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ın yardımcılıklarını Metin Yalçın ile Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Cantürk Kılıç olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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