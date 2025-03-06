Elazığspor-Erbaaspor Maçının Hakemi Belli Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında oynanacak Elazığspor-Erbaaspor maçında hakem Sinan Özcan düdük çalacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Elazığspor'un, 9 Mart Pazar günü saat 14.00'te evinde oynayacağı Erbaaspor maçını Trabzon bölgesinden klasman hakemi Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ın yardımcılıklarını Metin Yalçın ile Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Cantürk Kılıç olacak. - ELAZIĞ