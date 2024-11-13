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Elazığspor, Diyarbekirspor Maçının Biletlerini Satışa Sundular

Elazığspor, Diyarbekirspor Maçının Biletlerini Satışa Sundular
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Elazığspor Kulübü, pazar günü oynanacak Diyarbekirspor maçı için biletlerin satışa çıktığını duyurdu. Biletler online olarak passo.com.tr'den ve Elazığspor Store'den temin edilebilir.

Elazığspor Kulübü, pazar günü oynanacak olan Diyarbekirspor maçı biletlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Diyarbekirspor ile evinde karşı karşıya gelecek olan Çimentaş Elazığspor'da bu maçın biletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynayacağımız Diyarbekirspor maçı biletleri satışa sunuldu. Online biletleri passo.com.tr'den temin edebilirsiniz. Kağıt biletleri Elazığspor Store'den temin edebilirsiniz. Maç günü stadyum gişelerinden satış gerçekleştirilecektir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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