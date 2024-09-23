Üye Girişi
Haberler

Elazığspor'dan Vanspor FK Maçı Açıklaması: Futbol Barış ve Kardeşliktir

Elazığspor'dan Vanspor FK Maçı Açıklaması: Futbol Barış ve Kardeşliktir
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Vanspor FK ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, tribünlerde yaşanan olumsuzluklardan üzüntü duyduğunu belirtti ve futbolun barış ve kardeşlik ruhunu koruması gerektiğini vurguladı.

Elazığspor, Vanspor FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batman Petrolspor deplasmanında yaşadığımız olumsuzlukların bir benzerini Vanspor FK maçında da görmekten büyük üzüntü duyduk. Futbola barış ve kardeşlik ruhunu hakim kılmak için omuz omuza durmalı, sporun güzelliğini korumalıyız" ifadelerini kullandı. .

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-0 yenen Elazığspor, resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Elazığspor tarafından yapılan açıklamada, "Çimentaş Elazığspor olarak, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor deplasmanında yaşadığımız olumsuzlukların bir benzerini Vanspor FK maçında da görmekten büyük üzüntü duyduk. Ne yazık ki tribünlerde futbol ya da sporla ilgisi olmayan, yalnızca taraftarları kışkırtmak ve gerilim yapmak amacı güden kişilerin yine sahne aldığını gözlemledik. Bu zihniyet, geçen sezon Batman'da futbolcularımıza ve emniyet güçlerine karşı provokatif eylemlerde bulunanlarla aynıdır. Futbol yalnızca bir rekabet ortamı değil; dostluk, kardeşlik ve barışın simgesi olmalıdır. Sahada emek veren sporculara, saha içinde dışında emek veren çalışanlara ve futbola gönül veren taraftarlara saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Ancak görüyoruz ki bazı gruplar, futbolu araç olarak kullanarak spora yakışmayan tavırlar sergilemekte, taraftarları sosyal medya üzerinden provoke edip maç günlerinde tribünlerde huzuru bozmaya çalışmaktadırlar. Bu kişiler, futbolun ruhuna zarar vermekte ve toplumsal barışı tehdit etmektedirler. Bizler, futbolun siyasetle kirletilmemesi gerektiğine inanıyor ve her zaman tüm takımlara dostça yaklaşma çizgimizi koruyacağız. Doğudaki takımların ve taraftarlarının,bu provokasyonlara karşı bilinçli ve uyanık olması, bu tür kirli oyunlara prim vermemesi büyük önem taşımaktadır. Futbola barış ve kardeşlik ruhunu hakim kılmak için omuz omuza durmalı, sporun güzelliğini korumalıyız" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Elazığspor Politika Futbol Spor

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

 Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Yudum kimdir? MasterChef Yudum elendi mi? 23 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 23 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir? Tayfur Bingöl pozisyonu penaltı mı, değil mi (Beşiktaş Eyüpspor)? Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Umman ne demektir? Hangisi Jüpiter'in adlarından birisidir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });