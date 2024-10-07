Elazığspor'dan Şok Mağlubiyet: Rekorlar El Değiştiriyor
Elazığspor, Menemen FK'ya 3-0 yenilerek 31 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Bu karşılaşma ayrıca Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın Elazığspor kariyerindeki ilk yenilgi olarak kaydedildi.
Elazığspor, son oynadığı Menemen FK maçında aldığı mağlubiyetle bir çok unvanını kaybetti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında konuk ettiği Menemen FK'ya 3-0 yenilen Çimentaş Elazığspor, geçen sezondan başlayan 31 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Bu yenilgi Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın da Elazığspor kariyerindeki ilk yenilgi olma özelliği taşıyor. Bordo-beyazlı ekip, iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini de Menemen FK karşısında kaybetti.
Geride kalan 5 maçta kalesinde 2 gol gören kaleci İsmet Yumakoğulları ise Menemen FK müsabakasında yediği 3 golle grubun en az gol yiyen kalecisi olma unvanını kaybetti. - ELAZIĞ
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